L'Inter sorpassa di nuovo la Lazio per Kumbulla del Verona. Come riporta Lalaziosiamonoi.it, i nerazzurri sarebbero di nuovo in testa nella corsa al difensore centrale. Una mossa di mercato dovuta alla possibile partenza di Skriniar e Godin: i dialoghi con il Verona sarebbero ripresi, con un'offerta per ora bassa (prestito oneroso). Ma attenzione: i nerazzurri potrebbero mettere sul tavolo i cartellini di Salcedo e Dimarco, attualmente in prestito al Verona.



MERCATO LAZIO - La Lazio ha avuto modo di continuare a dialogare nei giorni scorsi con il Verona, quando ha ospitato la squadra a Formello: un breve incontro tra Lotito e il ds degli scaligeri: l'offerta della Lazio resta quella, 18 milioni più André Anderson. Pochi i milioni per il Verona - ne vuole più di 20 - , ma la Lazio non parteciperà ad aste.