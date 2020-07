Le ho viste. Entrambe. Soprattutto la Lazio. E quello che ho fatto mi ha regalato un'impressione forte, a una quota che...Ricominciamo.; il punto che c'è stato a favore della Juve è diventato altro, si sono avvicinate Inter e Atalanta. Ma soprattutto è stata la Lazio a inchiodare. Quattro sconfitte (Atalanta-Lazio 3-2, Lazio-Milan 0-3, Lecce-Lazio 2-1 e Lazio-Sassuolo 1-2) un pareggio (Udinese-Lazio 0-0) e soltanto due successi (Lazio-Fiorentina 2-1 e Torino-Lazio 1-2). Totale: sette punti in sette partite. Nel film dimagrire "sette chili in sette giorni" era possibile e positivo, qui è stato un disastro.A Udine, l'ultima gara, è arrivato l'unico pareggio, per 0-0. E ad avere le palle-gol, quelle vere, è stato Lasagna non Immobile.Ora tocca alla. Che spesso non è piaciuta dal ritorno (ma siamo in un discorso tanto diverso da quello fatto per i romani).(persa contro il Napoli),(Bologna-Juventus 0-2, Juventus-Lecce 4-0, Genoa-Juventus 1-3, Juventus-Torino 4-1). Poi è arrivata la salita:. Quattordici punti in sette gare.Questo è il menu di come si è approdati a Juve-Lazio. Ora diciamo quello che ho intravisto io.: di quello fisico ho già detto (sono venuti a mancare dei capisaldi), su quello psichico è facile fermarsi per poco. Il vero traguardo, una volta sfumato quello di vincere il campionato, era di qualificarsi per la Champions League: è lì, a un centimetro.Non credo.I problemi interni che sono usciti all'esterno hanno fatto il resto. Mentre la squadra che uscirà dallo spogliatoio dello Stadium è al momento una squadra che ha perso il sorriso. Può rifare tutto il percorso all'indietro in questa partita? Io non lo credo possibile.Credo possibile invece il contrario:. Per correre verso lo scudetto e allo stesso tempo "cancellare" i due recenti 3-1 incassati (Supercoppa e campionato) dai ragazzi di Simone Inzaghi. Conclusione:Dopo la Lazio che ho visto pareggiare a Udine, mi sembra un miraggio. Se poi ho sbagliato, che dire: sbaglia solo chi si lancia in una previsione. Chi sta davanti alla tv con the e biscottini sta più tranquillo di tutti. Ma questo lo sapevamo no?I CONSIGLI DEL LUNEDI'