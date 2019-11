Secondo il Sun, ci sarebbe un'altra squadra inglese interessata a ​Sergej Milinkovic-Savic: il Chelsea di Frank Lampard. I Blues starebbero monitorando il serbo in vista del mercato estivo e sarebbero pronti a proporre alla Lazio una prima offerta da 60 milioni di euro. Evidentemente troppo pochi rispetto alle esose richieste di Lotito che per il classe '95 potrebbe pretendere non meno di 90 milioni.