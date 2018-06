Il portiere più cercato al mondo. E dopo una stagione da assoluto protagonista, è più che giusto. Alisson, estremo difensore della Roma e del Brasile, titolare all'imminente Mondiale di Russia, piace a Real Madrid e, soprattutto, Liverpool. E i Reds si stanno già muovendo per affidargli la porta, viste le bocciature di Mignolet e Karius.



INCONTRO - Come scrive Uol Esporte, alla vigilia della sfida tra Brasile e Croazia di domenica, giocata ad Anfield e vinta 2-0 dalla Seleçao, c'è stato un incontro proprio tra la dirigenza del Liverpool e l'entourage del calciatore. E' lui la priorità di Jurgen Klopp. La Roma, dal canto suo, vuole invece provare a blindare l'ex Internacional con un ingaggio da 3,5 milioni di euro a stagione più bonus, con diritti d'immagine interamente in mano al giocatore.



ANCHE IL CHELSEA - Come scrive Il Messaggero, poi, un rappresentante di Alisson si è recato a Londra per parlare anche con il Chelsea, altro club interessato al numero 1 verdeoro: la corte è iniziata.