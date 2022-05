Il Newcastle non ha intenzione di lasciarsi scappare Mourinho. Il club inglese già a dicembre ha contattato lo Special One ricevendo un 'no'. La nuova proprietà del club non vuole confermare Eddie Howe nonostante l'ottima stagione. Il sito inglese Express riporta che il presidente non ha l'ambizione di arrivare a metà classifica ma di scalare posizioni in Premier League. Difficile che Mourinho accetti l'offerta in estate, in una recente intervista ha dichiarato di voler restare alla Roma anche il prossimo anno: "Sarò qua al 100% la prossima stagione, non sto cercando cambiamenti. Le persone che mi conoscono sanno che non voglio cambiare. Non me ne andrei alla seconda mia stagione, non potrei fare questo al club. La prossima stagione sarò ancora qua".