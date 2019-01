Potrebbe non esserci il ritorno in Italia nel futuro di Manolo Gabbiadini. L'attaccante piace alla Sampdoria, che però deve guardarsi da un'insidia spagnola: come appreso da Calciomercato.com infatti, il Betis ha alzato il pressing e ha avuto contatti con l'agente di Gabbiadini ed è pronto a trattare con il Southampton, che spinge per la cessione a titolo definitivo o per il prestito con obbligo di riscatto a 12 milioni di euro. Tramontata l'ipotesi Milan, la Samp resta in corsa, ma prima di muoversi in entrata deve chiudere due cessioni per fare spazio: attenzione quindi al Betis, il futuro di Gabbiadini può essere a Siviglia.