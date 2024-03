Attentato a Mosca: annullata l'amichevole della Russia

La partita Russia-Paraguay è stata annullata. La gara amichevole tra le due squadre nazionali, in programma lunedì a Mosca, non si giocherà per motivi di sicurezza.



La decisione è stata presa all'indomani dell'attentato in una sala da concerti a Krasnogorsk, un sobborgo della capitale russa, rivendicato dal gruppo jihadista delllo stato islamico (ISIS).



Il bilancio provvisorio è di 115 morti e di un altro centinaio di feriti. Sono state arrestate 11 persone, tra cui 4 terroristi.