CR7 ha segnato un rigore al debutto e ha astutamente festeggiato un gol non suo nella seconda partita, sperando che la Fifa aggiornasse i suoi record. Ha il posto fisso per carisma e leggenda, ma non incide. Leo Messi ha esordito contro l’Arabia Saudita, segnando anche lui un rigore,che pare debba contendere all’italiano Orsato la finale del 18 dicembre (siamo a posto, insomma). Poi, contro la modestissima e rinunciataria Polonia ha cercato il riscatto personale, nervosissimo, peccando di egoismo e non entrando in nessuno dei momenti veramente importanti della sfida.Ma oggi il Portogallo è molto più Bruno Fernandes e Rafa Leao che Ronaldo. Il gioiello del Milan, mai titolare finora, quando entra cambia il ritmo della squadra e della sfida, ha segnato un gol al Ghana e sgasato più volte contro l’Uruguay.facile prevedere che non uscirà mai più. Enzo Fernandez più Julian Alvarez, la stellina del City, quello che di fatto ha tolto il posto in squadra al Martinez dell’Inter e alla prima occasione ha segnato un gol da manicomio, innescato proprio dall’amico Enzo.Il Brasile senza Neymar non è la stessa cosa del Brasile con Neymay. Anche la Francia, che resta la nostra favorita, deve fare attenzione, perché l’elenco degli assenti e a casa è già lungo. CR7 e Messi non sono più i campioni che sono stati, chi lo nega è un adulatore o un accarezzatore di leggende.@GianniVisnadi