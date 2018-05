Proprio quando sembrava essere giunta alle formalità la trattativa tra il Genoa e Leo Stulac per portare in Liguria l'ecclettico centrocampista del Venezia, i rossoblù devono ora guardarsi dall'improvvisa ed inattesa concorrenza del Leeds United.



Secondo quanto riferisce Alfredo Pedullà sul proprio blog, il club inglese domiciliato in Championship sarebbe rimasto fortemente impressionato dalle prestazione del 23enne di Capodistria in scadenza di contratto con i lagunari e avrebbe già fatto un tentativo con il ragazzo per sondare le possibilità di portarlo oltremanica.



Il Genoa tuttavia, mossosi con ampio anticipo sul giocatore,è forte soprattutto del forte legame che lega Stulac all'attuale direttore sportivo rossoblù Giorgio Perinetti, ossia colui che due stagioni fa lo portò in Italia.