Attenzione Juventus: il Liverpool punta Koopmeiners

6 minuti fa



Tra i giocatori che promettono di essere al centro delle voci di mercato nella prossima estate c'è sicuramente Teun Koopmeiners, centrocampista dell'Atalanta sul quale ha messo gli occhi la Juventus, ma non solo.



Secondo quanto si apprende dal Daily Mail, infatti, quello di Koopmeiners è il primo nome fatto dal nuovo allenatore Arne Slot (deve essere ancora ufficializzato, ma il suo passaggio dal Feyenoord ai Reds è dato ormai come cosa fatta) guardando alla prossima campagna estiva di trasferimenti del Liverpool. La valutazione posta in essere dalla Dea si aggira sui 60 milioni di euro.