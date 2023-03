Pierre-Emerick Aubameyang l'ha fatta grossa. L'attaccante gabonese è volato a Barcellona per vedere il Clasico e si è unito ai festeggiamenti degli ex compagni negli spogliatoi. La foto con Ferran Torres è diventata virale e non è piaciuta alla dirigenza del Chelsea, che potrebbe risolvere nei prossimi giorni il contratto dell'ex Arsenal; già poco considerato da Graham Potter, potrebbe quindi terminare la sua seconda esperienza a Londra dopo appena 18 partite e tre gol segnati. E ora, secondo Mundo Deportivo, Auba potrebbe tornare proprio in Catalogna.