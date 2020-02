Futuro tutto da scrivere per Pierre-Emerick Aubameyang: l'attaccante dell'Arsenal, infatti, deve ancora rinnovare il suo contratto. L'attaccante, intanto, ha risposto ad un articolo apparso su Twitter, in cui veniva detto che l'ex Milan avrebbe avuto contatti positivi con i Gunners, ma starebbe aspettando per capire se il club giocherà la Champions League. Il giocatore ha risposto: "Perché parlano di cose che non sanno?".