"Non ho ancora deciso il mio futuro". Le valutazioni sono in corso, parole di Pierre Aubameyang a proposito del suo contratto con l'Arsenal a scadenza tra un anno; giugno 2021, data pericolosa perché impone ai Gunners di rinnovare subito il suo contratto per evitare di perderlo a costo zero da gennaio, oppure sarà cessione praticamente obbligatoria. Ecco perché Aubameyang riflette, questione non solo economica ma anche di progetto: in questi mesi per lui è spuntata spesso la voce a proposito dell'Inter che il giocatore gradirebbe molto, ha voglia di un'esperienza italiana, direbbe sì a un'avventura con Antonio Conte in panchina. Insomma, l'apertura sarebbe totale.





In questo momento però non c'è il gabonese in cima alle scelte della dirigenza nerazzurra: quando si valuta un top player al posto di Lautaro Martinez ci sono altri nomi prima di Aubameyang, che certamente può diventare un'occasione importante ma non il primissimo della lista almeno al momento. Dipenderà da tanti fattori, prezzo ma non solo; l'Inter sta riflettendo sull'attacco e si sta muovendo su più tavoli, Aubameyang apre però ad oggi non c'è una trattativa con l'Arsenal o col giocatore stesso. Contatti, idee, niente di approfondito. Aspettando la vera virata definitiva di Marotta e Ausilio...