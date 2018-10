Pierre-Emerick Aubameyang domenica ha lasciato in anticipo il ritiro del Gabon, rifiutandosi di volare verso il Sudan del Sud, dove avrebbe dovuto giocare una partita fondamentale per la corsa alla qualificazione per la Coppa d’Africa.



'NON SALIRO' SU QUELLA COSA' - Ecco le parole dell'attaccante dell'Arsenal, riportate dall'Equipe: "Non salirò su quella cosa".L’ex Dortmund non è salito sull'aereo con i compagni di squadra, avendolo reputato molto sotto gli standard richiesti per i top atleti professionistici.