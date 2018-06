Nel loro destino ci potrebbe essere comunque la Serie A, ma intanto vogliono provare a conquistarsela sul campo.si troveranno l'uno di fronte all'altro in, turno preliminare dei play-off di B. La corsa continuerà solo per uno dei due talenti di proprietà, entrambi già coinvolti in dinamiche di mercato e rappresentati dallo stesso agente,. Già compagni nell'Under 21, il portiere di origine indonesiana e l'attaccante nato a Parma sono arrivati a un momento decisivo delle rispettive carriere. Possono ambire al salto di categoria, non ancora a vestire da protagonisti la tanto desiderata maglia bianconera. La, in ogni caso, non intende perderli di vista.