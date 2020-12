, ritagliandosi uno spazio tra il Milan di Sacchi e il Napoli di Maradona, quando davvero la Serie A era «il campionato più bello del mondo». Pellegrini rimase a capo dell’Inter dal 1984 al 1995. Aveva preso il club nerazzurro da Fraizzoli, lo cedette a Moratti.- oltre allo storico scudetto arrivato a nove anni da quello precedente dell’Inter made in Italy di Bersellini -Quando prese l’Inter PellegriniLa verità è che Pellegrini aveva fondato il suo solido impero sulle mense, con un’azienda leader sia in Italia che all’estero. Era lui, da qui la battuta dell’Avvocato, a gestire la mensa Fiat.Nei suoi anni nerazzurri Pellegrini è stato un presidente amato., l’asso del Bayern che carico di gloria e trofei (tra cui due Palloni d’Oro nel 1980 e 1981) arrivò nell’estate del 1984 a Milano per 10 miliardi e 300 milioni di lire.(l’uomo simbolo dello scudetto dei record),. Tra i suoi colpi non vanno dimenticati il talentuoso Scifo, che rese meno del previsto ma all’epoca era un top-player, il cavallo di ritorno(capocannoniere dell’anno dei recod con 22 gol), l’amatissimo, il guerriero Passarella, quella furia di Ruben Sosa, il tedesco futuro Pallone d’Oro, uno Schillaci sul viale del tramonto dopo le Notti Magiche di Italia 90, l’olandese volante, con il pacco dono di Jonk. Insomma, Pellegrini spese. E molto.Celebre la vicenda del terzino della Lazio Raffaele Sergio. L’accordo era stato trovato, ma al colloquio con il presidente a Sergio - come da prassi - fu chiesto di scrivere un paio di frasi su un foglietto. La «sciura» Ivana, appena le lesse, si rivolse così al marito: «Lascia perdere, non fa per l’Inter». E così fu. Quella di Pellegrini - che ancora oggi intrattiene ottimi rapporti con il gruppo dello scudetto - è stata una continua rincorsa, prima al Napoli di Maradona e poi alla superpotenza (anche europea) del Milan di Sacchi e Berlusconi.Erano anni, quelli, in cui il calcio stava cambiando pelle e Pellegrini - da presidente - ha vissuto l’ultimo vero periodo di grande prosperità di tutto il movimento italiano.