Nuove parole di Jean-Michel Aulas: il presidente del Lione, avversario della Juve negli ottavi di Champions League, ha dichiarato: "La Juve ci ha confermato che noi martedì sera giocheremo a porte chiuse a Torino" riporta L'Equipe. "Questo è stato confermato dalla UEFA. Il Primo Ministro italiano ha affermato che non si dovrebbero giocare partite, poi ha detto che il decreto riguardava le partite nazionali e non internazionali. Ciò che ci preoccupa sono queste disposizioni con variabili. E per le partite internazionali, stranamente, non si proteggono le squadre in trasferta...".