Serge Aurier, terzino destro del Villarreal, ha parlato al Telegraph e si è soffermato su Josè Mourinho, attuale allenatore della Roma con cui ha lavorato negli scorsi anni:



"Un giorno abbiamo litigato, ma si trattava di tattiche. Non ero contento delle sue decisioni e andai a parlarne nel suo ufficio. So che gli piacciono i giocatori onesti. Il giorno seguente il problema è stato risolto. Mi piace Mourinho, perché ti ascolta e poi ti dice cosa ne pensa. A volte lo odi e vuoi ucciderlo, ma poi lo ami perché il suo carattere è quello di un vincente nato e mi identifico molto in lui"