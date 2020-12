A margine della sfida di campionato contro il Bologna, il ds dell'Inter, Piero Ausilio, ha parlato ai microfoni di Dazn per presentare la sfida.



A cosa è dovuta la trasformazione dell'Inter?

“In realtà non c’è stato bisogno di nessun confronto ma di tanto lavoro e noi in questo siamo fortunati perché abbiamo uno staff e un allenatore molto esigenti. Hanno dedicato grande lavoro anche agli errori individuali. La prestazione c’è sempre stata anche se a volte non abbiamo raggiunto risultato pieno e questo pregiudica i giudizi”.



San Siro vuoto influisce sulla prestazione dei calciatori?

“San Siro fa effetto se è pieno. Uno stadio come questo, vuoto, non dà alcuna pressione. I risultati migliori fuori casa sono una coincidenza, non incide il fattore casa”.



Il cambio modulo ha influito?

“Io non parlerei di numeri, quelli piacciono a voi. Gli allenatori parlano di equilibri, distanze e determinazione. Poi se è 3-4-1-2 o 3-5-2 è più una cosa di cronaca. Io penso che l’Inter abbia giocato molto bene e spero si prosegua così perché è quello che vogliamo tutti”.