Piero Ausilio, direttore sportivo dell'Inter, ha parlato a Premium Sport prima della sfida col Sassuolo: "Le polemiche per de Vrij? Io non capisco dove sia la notizia, anche i muri sanno dove giocherà de Vrij l'anno prossimo, ma non esiste una parola dell'Inter su di lui, non abbiamo mai mancato di rispetto alla Lazio. Non dimentichiamo cosa ha fatto questo ragazzo nell'ultimo mese e mezzo, non capisco a cosa serva far uscire questa notizia adesso, è un professionista e darà il massimo fino alla fine".



SU RAFINHA E CANCELO - "Su che parametri decideremo per i riscatti di Cancelo e Rafinha? Solo ed esclusivamente economici. Tecnicamente noi per primi siamo contentissimi di averli presi nonostante la differenza di tantissima gente che diceva che Rafinha era rotto e Cancelo sconosciuto. Cercheremo di fare il possibile e l'impossibile entro il 30 giugno, poi il mercato inizia il 20 maggio e noi cercheremo di migliorare questa rosa anche con Rafinha e Cancelo, se ci riusciremo".