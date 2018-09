Il direttore sportivo dell'Inter, Piero Ausilio, ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel prepartita della sfida di San Siro che vedrà i nerazzurri affrontare la Fiorentina. Immancabile il punto su Federico Chiesa, giocatore più volte accostato ai nerazzurri.



"È FORTE" - Ausilio non sì è nascosto confermando di gradire e non poco il profilo di Chiesa: "Cosa penso di Federico? Dico beata la Fiorentina. Non mi nascondo, non si possono mettere in discussione le qualità di questo ragazzo. Chiesa è un giocatore forte che ha qualità importanti, non solo tecniche ma anche morali. È un ragazzo per bene, di buona famiglia con un'educazione importante alle spalle. Oltre alla Fiorentina che se lo gode è una cosa bella anche per chi tifa la Nazionale".