Marzo è storicamente il mese di un genere molto particolare di trattative. Parliamo di quelle relative al futuro dei dirigenti delle varie squadre, che tendenzialmente avviano i contatti con future società già a stagione in corso per non farsi trovare impreparati all'avvio del calciomercato. Grandi movimenti potrebbero esserci anche in casa Sampdoria, dove attualmente comandano Walter Sabatini e Carlo Osti. Il futuro dell'attuale responsabile dell'Area Tecnica blucerchiata e del suo ds però potrebbero svilupparsi lontano da Genova, in un valzer che coinvolgerebbe Bologna, Inter, Napoli e Roma. Ma andiamo con ordine.



MOSSA SAMP - Secondo La Repubblica a fine stagione Sabatini potrebbe lasciare la Samp (il suo contratto ha durata annuale) accasandosi al Bologna, che da tempo lo sta corteggiando. L'ex dirigente di Inter e Roma in quel caso cercherebbe di portare con sé in Emilia anche l'amico di lunga data Osti, con cui sta lavorando alla Samp. E proprio in casa nerazzurra starebbero guardando i blucerchiati per rimpiazzare Sabatini. La nuova pista per la dirigenza doriana condurrebbe infatti a Piero Ausilio, in predicato di lasciare l'Inter a giugno. Addirittura si era parlato nei giorni scorsi di un incontro tra Marotta e l'attuale ds del Napoli Giuntoli, a cui l'amministratore delegato nerazzurro potrebbe offrire il ruolo attualmente occupato da Ausilio. CONCORRENZA ROMA - Per ingaggiare Ausilio, che tra l'altro ha già lavorato in Liguria, allo Spezia tra il 2003 e il 2005, va registrata una forte concorrenza. Secondo il quotidiano a seguirlo con attenzione ci sarebbe anche la Roma, che si starebbe cautelando in caso Monchi dovesse salutare la Capitale già in estate.