Sono un grande fan della Svezia. A farmi innamorare, un po’ di anni fa, fu Freddy Ljungberg. Non perché fosse particolarmente forte, per carità – anche se era un ottimo giocatore titolarissimo in un Arsenal indimenticabile – bensì per il taglio di capelli da tamarro vero: cresta rossa, una roba che neanche Spadino di Suburra. Crescendo mi sono reso conto che il paese scandinavo aveva un’altra esportazione particolarmente gradevole e apprezzabile. Sto parlando del principale stereotipo tra quelli associati al paese con la bandiera gialloblù:naturalmente è l'Ikea, perché, a cosa stavate pensando? L’Ikea è un’invenzione geniale, recentemente mi ha salvato in più di un’occasione. Anni dopo comunque ho capito che anche le suddite di sua maestà Re Carlo Gustavo meritavano un occhio di riguardo: quando sono stato a Stoccolma mi sono tolto lo sfizio di entrare da Zara, è stata un’esperienza mistica. Nel frattempo dalla Svezia mi è arrivato in Italia anche un certo Zlatan Ibrahimovic, per il quale ho una sorta di venerazione. Poi, quando pensavo che quel meraviglioso paese non avrebbe più potuto stupirmi, ecco sbarcare a Genova un centrocampista biondo e dai lineamenti vichinghi.



Tutto il preambolo era volto a codesta conclusione. Sapete quale è uno dei miei giocatori preferiti di questa Sampdoria? Tralasciando i vari Quagliarella o Gabbiadini, troppo scontati? Albin Ekdal. Me lo aveste detto sei mesi fa, che a marzo sarei stato qui a lodare l’ex Cagliari e Amburgo, vi avrei preso per esaltati. Faccio mea culpa, ma lo consideravo un piano B, un buon rincalzo, una riserva da alternare a Vieira o a Linetty o addirittura a Jankto. Di certo non lo reputavo un titolare. “Ma figurati se gioca…”. Poi, però, ho iniziato a vederlo in campo. E dopo due partite è stata bella lampante una considerazione: col cavolo che lo togli uno così. Di tutto il centrocampo della Sampdoria è probabilmente l’unico che non si può mai mettere in discussione, neppure una volta nel corso dell’intera stagione. Altro che titolare, vorrei vederlo sempre, in ogni momento. Quasi che me lo porterei anche in vacanza a Mykonos (che avere uno del genere in compagnia non guasta mai).



Andiamo semplicemente ad analizzare i numeri. 24 partite giocate in questa Serie A, su 25 complessivamente disputate dalla Sampdoria. 23 presenze da titolare, 2 da subentrante, è stato sostituito cinque volte quasi sempre a risultato ampiamente acquisito. Non solo, ma è anche il blucerchiato che ha corso di più, ed il quinto per minutaggio complessivo, alle spalle dei vari Audero, Andersen, Quagliarella e Murru. Quello che mi fa impazzire di Ekdal però è che non sbaglia un intervento. Mai. Ragiona senza buttare via il pallone, verticalizza se deve e quando invece è meglio appoggiare in maniera semplice non ci pensa due volte. Proprio come quei registi vecchio stile che mi piacciono tanto. E poi è dannatamente intelligente. Alza il suo raggio d’azione di un paio di metri quando la Samp schiaccia sull’acceleratore, e arretra di due passi allargandosi in aiuto della mezz’ala di turno quando il pallone ce l’hanno gli altri. Questo movimento lo fa sempre, ad ogni maledetto possesso palla. Ci credo che alla fine della partita è sempre quello che ha percorso più kilometri, report alla mano. Gioca in maniera pulita, semplice, con una linea e una geometria perfettamente scandinave. E’ uno stile che mi piace tantissimo. Pensare di sostituire Torreira era improponibile. Lo aveva detto lo stesso Ekdal ad inizio stagione, con grande umiltà. “Lui è stato venduto all’Arsenal per 30 milioni, io sono costato due. Non penso al paragone, però assicuro impegno massimo”. Un concetto questo ribadito anche alcuni mesi dopo: “Se volete confrontare i miei numeri con chi c’era prima fate pure, a me non interessa”. Ci vuole una discreta dose di fosforo per dire una cosa del genere. Pensateci: quanti di voi sarebbero disposti ad ammettere che il predecessore in un qualunque ambito era molto più bravo? Il nuovo regista blucerchiato ha quindi scelto un’altra strada: far dimenticare, almeno parzialmente, quel fenomeno uruguaiano con uno stile di gioco completamente diverso. Magari meno aggressivo, meno martellante, ma più compassato e all’apparenza tranquillo. Ekdal non può fisiologicamente avere alcune qualità di cui era in possesso Torreira, lo ha detto lui stesso, ma ha portato in dote due caratteristiche che il regista dei Gunners non ha: l’esperienza – Torreira se la farà, anche se non ne ha troppo bisogno – e l’altezza, che gli consente di rompere spesso la manovra avversaria già sul rilancio del portiere.



Attenzione, non sto dicendo che Ekdal sia meglio di Torreira, sarei poco coerente con quello che ho sempre pensato. Fondamentale per l’equilibrio della Samp, e per certi versi anche sorprendente, però, lo svedese lo è di sicuro. Contro la Spal salterà la prima partita stagionale per squalifica, e sono abbastanza certo che si tratterà di un’assenza difficile da colmare, anche se il giovane Ronaldo un’occhiata se la merita. E pensare che soltanto qualche mese fa, se avessi letto una cosa del genere probabilmente mi sarei messo a ridere…



Instagram

@lorenzomontaldo

Twitter

@MontaldoLorenzo