Australia-Danimarca (calcio d'inizio alle ore 16 italiane in diretta su RaiSport e RaiPlay) è una gara valevole per la terza e ultima giornata del Gruppo D ai Mondiali in Qatar. Si gioca all'Al Janoub Stadium di Al Wakrah. Gli australiani hanno 3 punti in classifica, 2 in più dei danesi che sono a quota 1 insieme alla Tunisia.



PROBABILI FORMAZIONI



AUSTRALIA (4-3-3): Ryan; Karacic, Souttar, Rowles, Behich; Mooy, Irvine, Hrustic; Leckie, Duke, Goodwin. CT: Arnold.



DANIMARCA (4-3-3): Schmeichel; Kristensen, Kjaer, Christensen, Maehle; Hojbjerg, Eriksen, Lindstrom; Skov Olsen, Dolberg, Damsgaard. CT: Hjulmand.



Arbitro: Mustapha Ghorbal, assistenti Mokrane Gourari e Abdelhak Etchiali, Maguette Ndiaye quarto uomo, Vigliano e Gallo al Var.