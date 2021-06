Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Italia-Austria, il ct austriaco Foda ha dichiarato: "Un momento speciale, giochiamo per la prima volta un ottavo di finale, per di più a Wembley contro l'Italia. Partita speciale per tutti, non vediamo l'ora di giocare. Siamo una squadra compatta e aggressiva, abbiamo individualità ottime. Noi siamo gli outsider, mentre l'Italia è favorita sia contro di noi che per la vittoria finale. Con Mancini è migliorata tanto, giocano un ottimo calcio e sono organizzati. Ma noi siamo determinati ad andare a Monaco".



SFIDA PERSONALE - "Mio padre era italiano, purtroppo è scomparso e negli ultimi anni non aveva tanti rapporti con i familiari in Italia. C'è un rapporto speciale con l'Italia, ci vado spesso in vacanza e in Italia la pasta ha un sapore speciale".