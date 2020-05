Stangata per il LASK. Il Senato della Bundesliga ha deciso di infliggere una penalizzazione di sei punti alla squadra poiché nelle scorse settimane ha violato le misure di sicurezza, con alcuni video che incastrano il club, che ha visto i suoi i giocatori effettuare delle sessioni di allenamento di gruppo, nonostante esse non fossero consentite. Il LASK desso scivola al secondo posto, a tre punti di distanza del Salisburgo, che per la cronaca aveva denunciato l'accaduto.