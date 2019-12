Un autogol volontario costa caro al San Lorenzo Nuovo, società sportiva dilettantistica della provincia di Viterbo che, complessivamente, riceve dalla Procrua Federale della FIGC 13 anni complessivi di squalifica.



I fatti risalgono allo scorso Maggio quando, nel match ​fra Sp.Bagnoregi e San Lorenzo Nuovo, terminato per 3-1 in favore dei padroni di casa, il calciatore della formazione ospite, Stefano Grassini, segnò un autogol volontario nella propria porta. Il motivo? L'autorete ha permesso alla formazione del San Lorenzo Nuovo di affrontare un avversario più "comodo" nei play out di Prima Categoria.



L'episodio lasciò il segno tanto che fu chiamata in causa la procura federale che sette mesi dopo si è espressa con una pena esemplare. Un anno e mezzo di squalifica all'allenatore Broccatelli e al calciatore Grassini. Un anno a tutti i compagni di squadra e 1000 euro di multa alla società. Per un totale di circa 13 anni di squalifiche complessive, nonostante tanti dei ragazzi coinvolti oggi giochino per altre squadre.



Ecco il comunicato



Il Tribunale Federale Territoriale

DELIBERA

Di prosciogliere la società A.C.D. Sporting Bagnoregio da ogni addebito.

Di rideterminare l’incolpazione a carico di tutti gli altri tesserati deferiti, in quella prevista dalla violazione dell’art.4 del C.G.S. e, per l’effetto,

di irrogare all’allenatore Broccatelli Stefano ed al calciatore Grassini Stefano la sanzione della squalifica di anni 1 e mesi 6,

nonché di irrogare ai calciatori Alin Barna, Alessandro Bianchini, Andrea Bisti, Alessandro Ceccarelli, Stefano Feliziani, Andrea Filoni, Matteo Monachino, Cristian Muzzachi, Marco Pifferi e Marco Veneselli la sanzione della squalifica di anni 1.

Di comminare, altresì, alla società A.S.D. S.Lorenzo N. l’ammenda di Euro 1.000,00