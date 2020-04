Giornate a casa, perché lì si deve restare. Giornate a casa, da riempire con quello che si vuole: allenamenti in camera, libri da leggere, passeggiata sui social, una corsetta su, film e serie tv, da sgranocchiare con gli occhi. Come sempre, vi segnaliamo quello che, per la redazione, vale la pena essere visto, ore 21.21, su Canale 5 - Secondo capitolo della serie Animali Fantastici, spin-off di Harry Potter, scritto sempre da J.K. Rowling. Newt Scamander e Albus Silente vogliono ostacolare il mago oscuro Grindelwald.ore 23.30, su Italia 1 - Un po’ di trash all’italiana, con un film del 2006 diretto e interpretato da Jerry Cala. Tre giovani amiche vanno in vacanza in Sardegna, in Costa Smeralda, ‘mollando’ i fidanzati in campeggio e dandosi alla bella vita. Tra le comparse, anche Girgio Alfieri, ex attaccante del Cervia, nei panni di se stesso., ore 21, su Iris - Christopher Nolan e Christian Bale. Questa volta, però, Batman non c’entra, visto che al centro della narrazione c’è la storia di Alfrend Bornen, l’illusionista., ore 21.20, su Italia 2 - Tom Hardy e Joel Edgerton interpretano due fratelli, un ex marines e un insegnante che vogliono la stessa cosa: aggiudicarsi Spara, torne di MMA, e il premio da 5 milioni di dollari., alle 21.15, su Sky Cinema Uno - Tratto dal bestseller di Giacomo Mazzariol, un adolescente si confronta con la disabilità del fratellino, affetto da sindrome di down. Nel cast, nella parte dei genitori, Alessandro Gassman e Isabella Aragonese., alle 21.15, su #IoRestoACasa1 - Marco Giallini, Alessandro Gassman e Gianmarco Tognazzi vanno indietro nel tempo, e si ritrovano a fare i conti con il libanese e la Banda della Magliana., ore 21.15, su Premium Energy - Keanu Reeves e Al Pacino nella storia di un grande e brillante avvocato che incrocia il suo destino con quello de… grande tentatore., su Netflix - Docu-serie sull'ultima stagione a Chicago di Michael Jordan, in cui centra il suo sesto titolo e secondo threepeat., su Prime Video - Sylvester Stallone interpreta un camionista​che deve portare il figlio, col quale non ha rapporto, dalla madre malata. Il ragazzino, cresciuto dal nonno materno nel disprezzo del padre, è prima molto freddo, poi si apre. Il tutto con Sky che sfida gli avversari a braccio di ferro., su Disney+ - Campione d’incassi prima dell’avvento di Avenger, la pellicola di James Cameron regala un viaggio unico, tra effetti speciali da urlo, e da Oscar, e scende di guerra uniche. Il progetto è iniziato nel ’96, poi Cameron scelse di dedicarsi a Titanic.