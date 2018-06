Manca ancora l'ufficialità, ma Danilo Avelar si può ormai già considerare un nuovo calciatore del Corinthians. Il terzino è già in Brasile e in un'intervista rilasciata a GloboEsporte ha già parlato da calciatore del club brasiliano: "Molto felice per questa svolta che ho voluto dare nella mia carriera, cioè di tornare in Brasile dopo otto anni in Europa, ancora di più in un grande club come il Corinthians".



Ma quanto guadagnerà il Torino dalla cessione del terzino? La risposta a questa domanda è nulla. A differenza di quanto avrebbero voluto i dirigenti granata Avelar si trasferirà al Corinthians con la formula del prestito con diritto di riscatto: se il difensore farà bene in Brasile potrà essere acquistato a titolo definitivo fra dodici mesi.