Avellino salvo e in Serie B, per ora: il club irpino, a cui viene contestato un problema sulla fideiussione a garanzia dell'iscrizione pari ad 800.000 euro, presentata da una compagnia assicurativa rumena non riconosciuta in Italia, sembra potersi mettere al riparo in extremis. Alle 19.20 il sito sportavellino.it riporta che la società ha presentato in extremis la fideiussione bancaria volta a sostituire quella emessa dall’istituto rumeno Onix Asigurari, entrata nel mirino della Covisoc nei giorni scorsi in quanto non rispettava i parametri dettati dalla FIGC: adesso si aspetta solo l’ulteriore controllo della Covisoc che emettere un responso nella giornata di giovedì 19 luglio 2018.