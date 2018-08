Un pensiero e un abbraccio a tutti i tifosi dell’Avellino. Tre anni con voi, per sempre con voi. Perché da qualsiasi categoria si riparte, UN LUPO NON MOLLA MAI! #Avellino pic.twitter.com/cr4mLSyeUT — Davide Zappacosta (@DZappacosta) 8 agosto 2018

Davide, laterale del, dedica un post su Twitter all', club fallito in cui il terzino blues si è messo in mostra in Serie B: "Un pensiero e un abbraccio a tutti i tifosi dell’Avellino. Tre anni con voi, per sempre con voi. Perché da qualsiasi categoria si riparte, UN LUPO NON MOLLA MAI! ".