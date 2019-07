Dissequestrate le azioni dell’Avellino, per il 95% della Sidigas. Il Gip ha convalidato il sequestro di 8 milioni di euro per diverse ipotesi di reati tributari. Resta l’emergenza: ogni operazione come acquisti o cessioni di calciatori deve essere autorizzata dai consulenti nominati dal tribunale. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, per ora l’Avellino è senza allenatore e d.s. (si spinge per le conferme di Bucaro e Musa). La società punta ad avviare la stagione con soli svincolati, in attesa di nuovi imprenditori che rilevino il club.