Michele Di Gregorio, giovane portiere dell'Inter rientrato dal prestito al Renate, ha molto mercato in Serie B. Queste le parole del suo agente, Carlo Alberto Belloni, procuratore dell'estremo difensore, a SportChannel 214: "Ad oggi ci sono tre candidate alla scelta finale tra cui anche l'Avellino. Il club biancoverde ha mostrato interesse e un certo tipo di idea che ci potrebbe piacere. Ci sono già stati contatti, anche tra la dirigenza dell'Avellino e quella dell'Inter. È ancora presto, vedremo. Avellino piazza gradita? Assolutamente sì. Ho avuto modo di lavorare con il direttore sportivo De Vito già in passato, nell'anno della semifinale play-off con il Bologna. In quegli anni ho apprezzato l'entusiasmo dei tifosi e il seguito che ha la squadra. Per un ragazzo giovane questo conta. Il calcio va giocato davanti a cinquantamila persone e non con la presenza di cinque gatti".