Intervistato da Radio Kiss Kiss Napoli, l'avvocato Mattia Grassani - legale del club azzurro - ha fornito alcuni dettagli in merito alla clausola inserita nel contratto del difensore Kim Min-Jae: "La volontà della società, laddove ci siano clausole, è quella di limitare in un tempo molto ristretto la validità della clausola. Per la semplice motivazione che così eventuali partenze e sostituzioni possono essere valutate per tempo. In estate, la clausola di Kim Min-Jae (da 50 milioni di euro, ndr) sarà valida per 15 giorni e solo per l'estero".