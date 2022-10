Sostituire Koulibaly non era semplice ma il Napoli ce l'ha fatta. In questi primi due mesisi è dimostrato praticamente perfetto, un difensore di grandissimo livello. Il sudcoreano si è raccontato ai microfoni di, partendo dalla sua Tongyeong, conosciuta anche come la Napoli della Corea: "La chiamano così perché c’è il mare.Sono un uomo di mare. Sto cominciando a visitare la città. Mi piace molto".- "Vogliamo scrivere la storia a modo nostro. Scudetto? Se continuiamo così, possiamo farcela".- "Sali, scappa, destra e sinistra".- "Rispetto tutte le avversarie, ma ho un desiderio. Voglio battere la Juventus. I nostri tifosi ci tengono tanto e quindi per me è lo stesso".- "Non avete proprio idea del traffico di Seul. Napoli mi piace. Voglio restare a lungo".