A Radio CRC è intervenuto Angelo Pisani, avvocato: “Il mio esposto alla Procura di Milano? Koulibaly in quel momento rappresentava una città intera. Non è solo un razzismo personale, ma contro una città che va punito con le pene più severe. Io ritengo che chi ha omesso di intervenire debba essere punito per le proprie responsabilità. Adesso lasciamo alla magistratura di valutare chi sono non solo i responsabili di queste violazioni, ma chi con le sue omissioni le ha permesse. Annullamento della gara? Se una gara andava sospesa, così come prevista dal regolamento, vuol dire che quella gara è continuata, ma falsata perché avviene in un clima ambientale pericoloso e suggestivo per i giocatori. Ritengo che quella gara vada annullata e ripetuta. Se fossi stato un responsabile FIGC l’avrei annullata a tavolino. Il problema è l’ esempio che bisogna dare nel mondo del calcio, altrimenti non si risolve più. Se non si dà una punizione esemplare, nulla cambierà mai”.