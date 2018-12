Nel 2018 non si può morire per una partita di calcio.

A inizio anno convocherò al Viminale i responsabili di tifoserie e società di serie A e B, affinché gli stadi e i dintorni tornino a essere un luogo di divertimento e non di violenza. — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 27 dicembre 2018

Sono arrivate le prime parole pronunciate dal ministro dell’interno, Matteoa proposito degli incidenti scoppiati in occasione della partita Inter Napoli e costati la vita a un ultrà:. A inizio anno, affinché gli stadi e i dintorni tornino a essere un luogo di divertimento e non di violenza. Vedremo di fare quello che non sono riusciti a fare altri"