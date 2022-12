Nel corso del suo intervento a Radio Punto Nuovo, l'avvocato della Salernitana Francesco Fimmanò ha dato qualche risposta sul mercato della squadra granata:



"Riscatto Dia? Credo, c'è la volontà di continuare insieme. Dia è un campione, che abbiamo visto ancora poco. L'esperienza nella Nazionale al Mondiale sconta il fatto che il Senegal non sia una selezione di primo piano. Sicuramente è stata un'ottima prova la sua in Qatar, che conferma le sue caratteristiche di altissimo livello. E la Salernitana si tiene stretta i calciatori di altissimo livello. Nicola? Siamo molto soddisfatti del suo andamento, altri ragionamenti lasciano il tempo che trovano. Purtroppo il calcio è fatto di risultati e questi vanno spesso considerati. La piazza ha avuto qualche richiesta presa dall'entusiasmo, ma la squadra sta facendo quello che doveva fare. Vorrei la Champions League, ma si tratta di percorsi lenti e bisogna stare con i piedi per terra. Le squadre si costruiscono col tempo".