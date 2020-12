In vista della sfida di Europa League tra AZ Alkmaar e Napoli che andrà in scena domani sera in Olanda, ha parlato in conferenza stampa il capitano dell'AZ, Teun Koopmeiners:



L'ANDATA - "Volevamo giocare più calcio a Napoli. ​Volevamo anche esercitare un po' più di pressione su di loro, invece di limitarci a trattenerli. In termini di risultati, era tutto ciò che volevamo. Speriamo di fare meglio domani, ma puntiamo allo stesso risultato".



EUROPA LEAGUE - "La lezione delle trasferte, e in particolare di quelle contro la Sociedad, è stata che dobbiamo mettere più energie in loro ed essere migliori sulla palla. Allora con questa squadra potremo fare un risultato contro i top club europei e mettere su una bella partita. L'abbiamo fatto la scorsa settimana".



NAPOLI - "​Vogliamo arrivare al loro livello. Dobbiamo sentire la pressione ed essere in grado di affrontare l'avversario. Più partite importanti giochi, più cresci nei loro confronti".