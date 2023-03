AZ – Lazio 2-1 (primo tempo 2-1)



Marcatori: 21’ pt F. Anderson (L), 28’ pt Karlsson (A), 16’ s.t. Pavlidis (A)



Assist: 21’ pt Zaccagni (L), 16’st Karlsson (A)



AZ ALKMAAR (4-3-3): Ryan; Sugawara, Chatzidiakos, Goes (dal 41' st Beukema), Kerkez; Reijnders, Clasie, Mijnans; Odgaard (dal 41' st Lahdo), Pavlidis, Karlsson (dal 41' st van Brederode). All.: Jansen



LAZIO (4-3-3):Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli (dal 12’ st Casale), Pellegrini (dal 24' st Lazzari); Basic, Vecino, Milinkovic (dal 12’st Luis Alberto); Cancellieri, Felipe Anderson (dal 33' st Romero), Zaccagni (dal 12’st Pedro). All.: Sarri



Arbitro: Matej Zug (Slo)



Ammoniti: 1’ pt Kerkez (A), 41’ pt Vecino (L), 2’st Pellegrini (L)



Espulsi: -