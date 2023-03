AZ – Lazio 2-1: sul tiro di Karlsson da 20 metri poteva tuffarsi decisamente meglio. Anche sul 2-1 di Pavlidis va giù con poca reattività. Fa un miracolo a fine primo tempo, ma è stato più insicuro del solito anche in un altro paio di occasioni.: concede troppo spazio sul gol dell’1-1. Poche sovrapposizioni per aiutare Cancellieri, soprattutto con Kerkez ammonito.: non precisissimo un alcune chiusure, ma comunque efficace quando serve.: dalla sua parte non si passa. Solita garanzia per tutto il reparto. (dal 12’ st: Si fa passare sotto le gambe il tiro di Pavlidis, perché è in ritardi nella chiusura)non paga l’emozione all’esordio, in una gara complicata. Dimostra personalità nelle giocate e anche nel dialogo con i compagni. (dal 24’ st: Si limita al compitino. Non ha modo di lasciare il segno sulla partita): è il grimaldello del pressing della Lazio. Oggi si è vista un po’ di quell’intraprendenza che gli è spesso mancata in stagione.: aggressivo nel pressing, ma il suo apporto in manovra si nota poco perché il giro palla è troppo lento.: ennesima prestazione deludente degli ultimi due mesi. Si trova spesso a pestare i piedi a Vecino in regia. Quando invece dovrebbe scalare per aiutare Marusic più volte arriva tardi, come in occasione del gol di Karlsson. (dal 12’ st: prova qualche invenzione delle sue, senza successo. Continua a battere in maniera pessima le palle da fermo): bravo nel far ammonire Kerkez dopo 1 minuto. Ma poi è troppo timido quando c’è da affondare il colpo e si accontenta di fare: nei primi venti minuti resta imbrigliato nelle marcature dell’AZ. Poi trova la giocata da campione che sblocca il match e illude tutti. (dal 33' st: nasce da una sua accelerazione il gol del vantaggio. Quando parte in velocità ne servono almeno tre di olandesi per fermarlo. Solo che lo fa con troppa discontinuità nel corso del match (dal 12’ st: un tentativo di tiro a giro e poco altro. Questa probabilmente resterà l’unica coppa che non vincerà mai in carriera)All.: partita fotocopia dell’andata. Anche per atteggiamento. Se non altro, sono arrivate risposte positive da alcune seconde linee. Per far crescere questa squadra anche al livello europeo però deve lavorare ancora tanto.: Ryan 6,5; Sugawara 7, Chatzidiakos 6,5, Goes 6 (dal 41' st Beukema sv), Kerkez 5,5; Reijnders 6, Clasie 6, Mijnans 6; Odgaard 6 (dal 41' st Lahdo sv), Pavlidis 7,5, Karlsson 7,5 (dal 41' st van Brederode sv). All.: Jansen 6,5