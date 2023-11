L'Iran vince e batte Hong Kong nel match valido per le qualificazioni ai Mondiali del 2026. Tra i protagonisti della gara c'è Sardar Azmoun, attaccante acquistato quest'estate dalla Roma, che ha messo a segno una doppietta, ad aprire il match conclusosi poi sul 4-0. Ma non è l'unico legame con l'Italia, perché a segnare è stato anche Mehdi Taremi, centravanti del Porto che Inter e Milan tengono d'occhio in vista del mercato di gennaio.