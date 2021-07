Festa grande. In tutte le piazze d'Italia, per le vie di Monaco di Baviera. Al fischio finale dell'arbitro Vincic è esplosa la gioia dei tifosi azzurri che hanno visto la partita nei tanti bar e ristoranti della città bavarese. Soprattutto italiani, perché da queste parti sembra di essere in patria. Marienplatz prima della partita sembrava Piazza del Popolo a Roma o Piazza del Plebiscito a Napoli, con l'inno cantato a squarciagola. E nel post partita si è accesa.Siamo italiani e per passione non siamo secondi a nessuno.Anche di Chievo, Torino, Sassuolo. Orgoglio italiano, in tutte le sue sfumature, in tutti i suoi colori. Per festeggiare un successo importante, che vale la semifinale, che ci fa sognare. Come nel 2006, l'anno dell'ultimo trionfo, proprio in Germania.