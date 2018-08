Tutta la verità di Carlos Bacca. Il colombiano è tornato al Villarreal, quella che lui e la sua famiglia hanno sempre considerato casa negli ultimi mesi. In una lunga conferenza stampa di presentazione, l'attaccante ha svelato i motivi dell'addio all Milan: "Fin dai giorni della preparazione al Mondiale avevo questa voglia di tornare e che questa fosse casa mia. Ho avuto molte offerte di squadre che fanno la Champions, grandi squadre di diversi campionati, ma il mio desiderio e quello della mia famiglia era tornare qua. Con questo club ha trovato nuovamente il mio livello, inoltre i miei figli mi hanno detto che sarebbero rimasti in Spagna anche se avessi continuato in Italia come giocatore del Milan, sarei dovuto venire qua per trovarli. Potevo restare al Milan, avevo la possibilità. Gattuso e Leonardo volevano che io restassi, il mister stesso mi disse che avrebbe lavorato con me, che mi considerava un giocatore club e voleva che non partissi. Mi ha fatto sentire importante ma la decisione sull'addio era ormai presa. Sul Milan dico che stanno facendo le cose giuste, hanno un allenatore che dice le cose in faccia e torneranno a vincere grandi cose".