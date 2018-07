C’erano i presupposti per una grande storia d’amore tra Carlos Bacca e il Milan, ma solo all’inizio. Poi qualcosa è andato storto e ora il ritorno del colombiano è un mistero. In che senso? Bacca è l’unico reduce dal Mondiale sul cui rientro alla base non c’è una data precisa. Il connazionale Zapata tornerà il 27 luglio con André Silva e Ricardo Rodriguez, Lucas Biglia è atteso il 29 del mese. E Carlos Bacca? Al colombiano e al suo entourage non è stato comunicato il giorno del rientro. Segno evidente che il Milan vuole provare a cederlo nel minor tempo possibile.



BACCA SUL MERCATO - Nonostante le parole di Rino Gattuso, che nella conferenza stampa di presentazione della stagione del Milan aveva fatto intendere di voler lavorare col colombiano. “Bacca? E' il campo che parlerà. Io spero che Bacca arrivi con la voglia di sudare e non con la voglia di andar via per forza. Se rimane qua deve rimanere come dico io e non come dice lui”. Quello di Gattuso è sì un messaggio a Bacca, ma soprattutto agli altri giocatori in bilico tra permanenza e partenza. E’ stato lo stesso colombiano, infatti, a comunicare al Milan la propria volontà di lasciare i rossoneri. “L’unico che ci ha fatto presente di avere altri progetti è Bacca. Per Carlos troveremo una soluzione in uscita”, parola del direttore sportivo rossonero Mirabelli. La posizione del Milan è dunque chiara: Bacca è in uscita.



OFFERTE - Partito la scorsa estate, in prestito con diritto di riscatto, per vestire la maglia del Villarreal e riaffacciarsi in quella Liga dove si è vista la migliore versione del Peluca, torna a essere a tutti gli effetti un giocatore del Milan dopo 18 gol, 7 assist e un riscatto mancato. Il club spagnolo, infatti, ha deciso di non versare i 15,5 milioni di euro necessari per l’acquisto a titolo definitivo. Bacca vorrebbe tornare a vestire la maglia del Villarreal, ma il club non si spinge oltre gli 8 milioni. Il Milan dal suo canto ne chiede 15 per chi, tre estati fa, è stato pagato 30 milioni di euro. In Turchia Galatasaray e Trabzonspor hanno avanzato proposte concrete, ma Bacca aspetta la Liga, vuole solo la Spagna. E il Milan aspetta l'offerta giusta per il classe 1986...



