Matthijs de Ligt chiama il Barcellona. E il suo compagno all'Ajax Frenkie de Jong. Cercato dalla Juventus, dal Paris Saint-Germain, dai due club di Manchester United e, soprattutto, dal Barcellona, il centrale olandese svela dove gli piacerebbe giocare la prossima stagione.



Il giovane difensore dell'Ajax, de Ligt, lancia messaggi al Barcellona durante la premiazione come MVP dell'anno 2019 per l'Eredivisie. Queste le sue parole, riportate da Sport:" Se mi piacerebbe giocare con de Jong? Certo che mi piacerebbe! E' un grande giocatore e sarei contento di giocare nella sua stessa squadra, ma adesso non so cosa accadrà".