Applausi di tutto lo stadio 'Franchi' per Milan Badelj, passato in estate a parametro zero dalla Fiorentina alla Lazio. Il croato, capitano viola nella scorsa stagione dopo la scomparsa di Astori, si è distinto nella tragedia per aver guidato la squadra di Pioli e aver ricordato sempre con signorilità Davide. Il centrocampista ha ricambiato sentitamente gli applausi.