Perfezionati gli acquisti di Correa e Badelj (che si aggiungono ad Acerbi, Berisha, Durmisi, Proto e Sprocati) la Lazio cerca ancora un attaccante, un centrocampista offensivo (se dovesse partire Miinkovic) e un difensore sul mercato. Secondo la Gazzetta dello Sport, per l'attaccante (sarà il vice-Immobile) è ballottaggio tra il brasiliano Wesley e lo spagnolo Perez. Come difensore è spuntato il nome del tedesco Howedes, che la Juve non ha riscattato dallo Schalke e interessa pure ai turchi del Galatasaray. Tanto l'arrivo dell’attaccante quanto quello del difensore sono subordinati alle partenze: di Caicedo nel primo caso, di uno tra Wallace e Bastos nel secondo. Se va via Milinkovic, può tornare d’attualità la pista che porta al Papu Gomez dell'Atalanta, che contende Brignola (Benevento) al Sassuolo.