Milan Badelj saluta la Fiorentina. Il centrocampista croato lascia Firenze dopo quattro anni, . La trattativa è in piedi, ma non è chiusa. L'ex Amburgo ha salutato la Fiorentina, i suoi tifosi e la città con una lettera, pubblicata dal sito viola: "Non ci sono sempre scelte facili nella vita, anche quando sembra che lo siano ma in realtà ognuno di noi e' diverso e quelli che mi conoscono sanno che sono una persona che cerca sempre di andare oltre.in una parola e' un posto da 'stabilita'.Poi però devo fare i conti anche con la realtà: la vita di un giocatore non e' lunghissima e io purtroppo non sono pronto per dedicarmi alla Fiorentina per sempre:Ho tanti pensieri nella mente, vorrei dire tante cose a ognuno di voi, chiedervi scusa e provare a spiegarvi, come sto cercando di fare, perché lo meritate e meritate molto di piu' per tutta la fedeltà, per l'amore passionale e per la grandissima sensibilità e riservatezza nei momenti della difficoltà! Mi permetto di dirvi solo un GRAZIE, scritto il più grande possibile:Vorrei dire anche grazie a tutte le persone che sono state sempre vicino a me, a tutti i miei ex allenatori con i loro staff, tutti gli ex giocatori con cui andavo festeggiare sotto le curve e tribune viola e grazie a tutti quelli con cui uscivo dal campo con la testa bassa dopo le sconfitte, ma sempre con la voglia di rialzarla.Vorrei dire grazie allo Staff medico che lavora nell'ombra, per tutto ciò che sta facendo...ai Magazzinieri che si preoccupano di noi come se fossimo tutti figli di loro...alla Società che ha creduto in me e mi ha permesso di giocare nel Campionato italiano, a tutte le persone che ho incontrato anche solo per poco e scusatemi se ho scordato qualcuno ... non è facile in certi momenti essere lucidi e esprimere tutto ciò che si prova ma di una cosa sono certo gli anni trascorsi con tutti voi mi hanno fatto crescere come uomo. Grazie per tutto l'affetto"