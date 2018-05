Non solo Milan. Milan Badelj lascerà la Fiorentina ma il suo futuro, al momento, è un rebus. Secondo quanto appreso in esclusiva da Calciomercato.com il centrocampista croato passato dall'Amburgo è in trattativa con il Milan, che ha offerto un triennale a circa due milioni di euro netti a stagione, l'accordo ancora non c'è perchè manca il via libera della proprietà cinese. In questo scenario si è inserita la Juventus, che considera il suo profilo credibile per rinforzare un centrocampo che nelle prossime settimane cambierà volto. La Juve, infatti, lascerà partire Marchisio e Sturaro (che ha detto no al Genoa) e cerca un altro rinforzo in mezzo oltre a Emre Can, per il quale manca solo l'annuncio. Badelj è un profilo che piace ad Allegri, toccherà al croato prendere una decisione. Milan o Juventus, con Lazio e Inter sullo sfondo.